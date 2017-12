Piazza Affari, il FTSEMib resta negativo

Vendite sui bancari. Il Sole24Ore ha scritto che potrebbe subire un rinvio l’entrata in vigore della nuova guidance della Bce sui crediti deteriorati. Male FCA

di Edoardo Fagnani

1 dic 2017 ore 12:37

Piazza Affari e le principali borse europee si mantengono in territorio negativo a metà giornata.

Alle 12.40 il FTSEMib era in flessione dello 0,83% a 22.183 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,87%. In calo di oltre un punto percentuale il FTSE Italia Mid Cap (-1,13%) e il FTSE Italia Star (-1,14%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era superiore agli 1,1 miliardi di euro.

L’euro si attesta a 1,19 dollari, in attesa della diffusione di alcuni importanti dati macroeconomici negli Stati Uniti.

Intonazione negativa per i bancari. Il Sole24Ore ha scritto che potrebbe subire un rinvio di qualche mese l’entrata in vigore della nuova guidance della Bce sui crediti deteriorati. Nel complesso, però, l’impostazione della contestata proposta di Francoforte sulla svalutazione dei crediti deteriorati rimane intatta. Intanto, gli analisti del Credit Suisse ritengono che nel 2018 il tema principale per le banche italiane continuerà a essere la qualità dell’attivo e l’atteggiamento della BCE sull’esposizione dei crediti problematici.

Vendite su Banca Carige. Le azioni dell’istituto ligure registra una flessione dell’1,98% a 0,0099 euro.

In calo di circa due punti percentuale il BancoBPM (-2,15% a 2,816 euro) e BPER Banca (-1,96% a 4,506 euro).

Performance positiva per Saipem (+1,72% a 3,43 euro). La società di ingegneristica si è aggiudicata un nuovo contratto E&C Offshore da parte di Saudi Aramco per attività di Engineering, Procurement, Construction in Arabia Saudita, nell’ambito del Long Term Agreement rinnovato nel 2015 fino al 2021. Inoltre, sono stati assegnati lavori aggiuntivi relativi a progetti precedentemente acquisiti nel segmento E&C Offshore in West Africa. Il valore complessivo delle acquisizioni ammonta a circa 400 milioni di dollari. Intanto gli analisti di Jp Morgan hanno alzato da 3,43 euro a 3,75 euro il prezzo obiettivo su Saipem, confermando il giudizio “Neutrale”.

Fiat Chrysler Automobiles registra uno scivolone del 2,29% a 14,09 euro, dopo uno stop per eccesso di ribasso. In serata il Ministero dei trasporti comunicherà il dato sulle immatricolazioni di automobili in Italia a novembre.