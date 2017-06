Borgosesia, ok al piano di ristrutturazione

di Mauro Introzzi

2 giu 2017 ore 08:11

Il collegio dei liquidatori di Borgosesia in liquidazione, preso atto delle modifiche richieste dai vari Istituti di Credito al Piano di Ristrutturazione dell’indebitamento finanziario da ultimo approvato in data 6 settembre 2016, ha proceduto a recepire le stesse, peraltro non sostanziali, nell’attesa di procedere, entro il 12 giugno, alla sottoscrizione dell’apposita convenzione di ristrutturazione.

