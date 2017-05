Bonifiche Ferraresi, l'OPAS partirà il 29 maggio 2017

di Edoardo Fagnani

La Consob ha rilasciato l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo relativo all’ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di BF Holding e all’offerta pubblica di sottoscrizione finalizzata allo scambio tra le azioni BF Holding e le azioni ordinarie di Bonifiche Ferraresi e del documento di offerta relativo all’offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio promossa da BF Holding sulla totalità delle azioni Bonifiche Ferraresi.

L’OPAS ha ad oggetto massime 1.705.220 azioni Bonifiche Ferraresi, rappresentative del 21,654% del capitale, non detenute dalla società. Gli aderenti all’OPAS potranno decidere di ricevere in cambio di ciascuna azione Bonifiche Ferraresi portata in adesione il corrispettivo di 10 azioni ordinarie di BF Holding di nuova emissione e la somma di 1,05 euro ovvero, in alternativa, un corrispettivo costituito da 9,5 azioni BF Holding e la somma di 2,25 euro.

Il periodo di adesione all’OPAS avrà inizio il 29 maggio 2017 e terminerà il 16 giugno 2017.

L’efficacia dell’OPAS è condizionata al raggiungimento da parte della società di una percentuale superiore al 90% del capitale di Bonifiche Ferraresi.

