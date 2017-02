Bonifiche Ferraresi acquisisce compendio aziendale

di Edoardo Fagnani

10 feb 2017 ore 18:16

Bonifiche Ferraresi ha stipulato un contratto con cui ha acquisito il compendio aziendale di proprietà di Bonifiche Sarde in liquidazione, situato nei Comuni di Arborea, Marrubiu e Terralba per un prezzo complessivo di 9,55 milioni di euro.

Contestualmente al contratto di cessione, è stato stipulato un atto di concessione con l’Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale - Laore Sardegna di ulteriori 429 ettari di terreno siti nel Comune di Arborea per una durata di 15 anni rinnovabili per un corrispettivo annuale di circa 140mila euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.