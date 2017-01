Black list Mps, il Tesoro cauto (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

10 gen 2017 ore 07:09

Il quotidiano riporta le reazioni del Governo alle parole sulle responsabilità nei dissesti bancari pronunciate ieri dal presidente dell’Abi Antonio Patuelli. Il banchiere ha chiesto, in una intervista al quotidiano Il Mattino, una norma per poter rendere noti i nomi dei primi cento debitori insolventi per scoraggiare il “mendacio bancario”, cioè le false affermazioni di chi chiede un prestito in banca.

A queste parole l’esecutivo non ha chiuso ma mostrato cautela. Il sottosegretario all’Economia Pierpaolo Baretta ha dichiarato che il governo assume politicamente la proposta ma ha anche aggiunto che “bisogna definire le modalità e fare in modo che si distingua tra chi era in buona fede e chi in cattiva”.

