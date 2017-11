BioDue sale al 51,2% di Labiotre

di Edoardo Fagnani

24 nov 2017 ore 15:55

BioDue ha definito gli accordi vincolanti con i soci Labomar (titolare del 39% della Labiotre) e Previfarma (titolare del 22% della Labiotre) per sottoscrivere a dicembre 2017 un aumento di capitale riservato di un milione di euro di Labiotre. Per effetto della sottoscrizione BioDue deterrà il 51,2% del capitale della società post aumento mentre gli altri attuali soci vedranno le loro quote diluite, rispettivamente, al 31,2% ed al 17,6%.

A partire dall’esercizio 2017 Labiotre rientrerà dunque nel perimetro di consolidamento di BioDue.

