Bio-on e International Paint (AkzoNobel) proseguiranno la collaborazione

di Edoardo Fagnani

4 dic 2017 ore 08:19

Bio-on e International Paint (AkzoNobel) hanno raggiunto un accordo per proseguire la propria collaborazione anche dopo la chiusura del progetto Seafront.

L’obiettivo è continuare a studiare il possibile utilizzo dei polimeri naturali e biodegradabili di Bio-on come componenti di rivestimenti per il controllo delle incrostazioni progettati per impedire l'accumulo indesiderato di organismi marini su barche, navi, centrali elettriche marine e altri impianti acquatici.

