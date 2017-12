Biesse, accordo sul patent box

di Mauro Introzzi

6 dic 2017 ore 11:09

Biesse ha annunciato di aver siglato un accordo preventivo con l’Agenzia delle Entrate per l’accesso all’agevolazione fiscale del patent box, riguardante per il momento la sola società HSD S.p.A. (divisione meccatronica).



Il beneficio fiscale complessivo ottenuto per il triennio 2015-2017, stimato in 4 milioni di euro, sarà contabilizzato nel bilancio dell’esercizio in corso in riduzione delle imposte di conto economico con un impatto pari a circa il 4-5% sul tax rate consolidato.



Il gruppo ha dichiarato di aspettarsi analoga agevolazione anche per la capogruppo Biesse.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.