Biancamano, ok dei soci ad aumento di capitale

di Edoardo Fagnani

27 nov 2017 ore 19:18

L'assemblea degli azionisti di Biancamano ha deliberato aumentare il capitale per massimi nominali 36.950.283,43 euro, da eseguirsi entro e non oltre il termine di durata della società o, se precedente, il termine entro cui gli strumenti finanziari partecipativi di Biancamano, denominati “Strumenti Finanziari Partecipativi BIANCAMANO convertibili in azioni ordinarie” saranno in circolazione.

L'operazione si concretizzerà mediante l’emissione, anche in più tranche, di massime 66.000.000 azioni ordinarie Biancamano, destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla conversione dei massimi 66.000.000 strumenti finanziari partecipativi denominati «Strumenti Finanziari Partecipativi BIANCAMANO convertibili in azioni ordinarie».

