Best Union Company, depositato il prospetto relativo all'OPA

di Edoardo Fagnani

19 apr 2017 ore 18:15

Time for Ticket ha presentato alla Consob il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria avente a oggetto massime 2.302.375 azioni ordinarie di Best Union Company, rappresentative del 24,622% del capitale dell’emittente.

Agli aderenti all’offerta verrà riconosciuto un corrispettivo in contanti pari a 3 euro per azion, meno l’importo di qualsiasi eventuale dividendo per azione ordinaria deliberato dal CdA.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.