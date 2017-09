Beni Stabili valuta emissione di bond

di Edoardo Fagnani

28 set 2017 ore 10:30

Beni Stabili ha avviato l’organizzazione nell’immediato futuro di alcuni incontri in tutta Europa con investitori fixed income per valutare l’opportunità di emettere obbligazioni senior non garantite denominate in Euro.

La possibile emissione riguarderebbe obbligazioni non convertibili in azioni di Beni Stabili e sarebbe riservata esclusivamente a investitori istituzionali, per un importo minimo di 300 milioni di euro e una scadenza prevista tra 5 e 7 anni.

L’operazione prevista rientrerebbe all’interno della strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento della società.

