Bankitalia: rincarano i conti correnti, un euro in più (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

22 nov 2017 ore 07:30

Il quotidiano riporta i dati diffusi dalla Banca d’Italia sui conti correnti delle famiglie. Nel 2016 la spesa media di gestione di un conto è cresciuta di circa 1,1 euro rispetto all’anno precedente, attestandosi a 77,6 euro dai 76,5 euro dell’ultima rilevazione.

L’aumento sarebbe da imputare ai maggiori canoni per le carte di credito e di debito e alle maggiori commissioni pagate per le operazioni effettuate. I conti correnti online, per la prima volta nella ricerca di Bankitalia, hanno evidenziato il loro costo “significativamente meno oneroso”: 14,7 euro in media in un anno.

Il Corriere scrive che c’è un’importante novità dal punto di vista dell’operatività dei servizi di pagamento. Ieri ha debuttato in Italia il nuovo sistema dei bonifici istantanei in euro. IntesaSanpaolo, UniCredit e il gruppo Banca Sella hanno lanciato il servizio di pagamento basato sul nuovo schema Sepa Instant Credit Transfer dello European Payment Council (EPC).

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.