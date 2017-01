Bankitalia: c’è la svolta su Mps (MF)

di Mauro Introzzi

18 gen 2017 ore 06:58

Il quotidiano finanziario riprende le parole sul settore bancario pronunciate dal capo del dipartimento vigilanza della Banca d’Italia, Carmelo Barbagallo, in un’audizione di fronte alle commissioni Finanze congiunte di Senato e Camera.

Secondo l’esponente di Via Nazionale con il decreto legge per la tutela del risparmio sono stati rimossi gli elevati rischi per il settore e la dotazione da 20 miliardi di euro è sufficiente.

La somma non rappresenta un contributo a fondo perduto perché superata la fase contingente di difficoltà, la banca potrà vedere accresciuto il suo valore. E “nell’esperienza di altri Paesi lo Stato ha conseguito in più casi guadagni dai propri interventi”.

Su Mps Barbagallo ha detto che non sono noti con precisione i tempi che serviranno allo Stato per diventare in concreto azionista, anche perché bisognerà prima attendere l’ok della Commissione Ue al piano della banca. Un piano che potrebbe essere presentato a inizio febbraio.

