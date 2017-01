BancoBPM, vendite in avvio (-0,9%)

di Edoardo Fagnani

5 gen 2017 ore 09:04

Partenza negativa per BancoBPM; il titolo scende dello 0,88% a 2,696 euro, dopo aver accumulato un rialzo del 18,7% nella prime tre sedute del 2017.

Il Corriere della Sera ha segnalato che in questi giorni sono passate di mano circa 159 milioni di euro, pari a circa il 10% del capitale della banca. Il quotidiano non esclude che qualche azionista rilevante possa aver incrementato la partecipazione nel Banco BPM e ha ricordato che in questi giorni chi avrà superato il 3% dovrà comunicarlo alla Consob. A questo proposito il Corriere della Sera ha evidenziato che il presidente dell’istituto, Carlo Fratta Pasini, si sta attivando per creare un nucleo stabile di azionisti di riferimento.

