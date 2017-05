di Edoardo Fagnani

12 mag 2017 ore 09:16

BancoBPM inizia la giornata con un balzo del 4,18% a 2,74 euro. L’istituto ha chiuso il primo trimestre del 2017 con proventi operativi pari a 1,213 miliardi, in salita del 2,8% anno su anno. L’utile netto della gestione del primo trimestre si è attestato a 117 milioni, rispetto alla perdita pro-forma di 266,7 milioni del corrispondente periodo dello scorso esercizio. Al 31 marzo gli impieghi netti verso la clientela ammontavano a 110,3 miliardi di euro, in leggero calo (-0,2%) rispetto ai 110,6 miliardi di inizio anno. Alla stessa data le esposizioni nette deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinate) erano pari a 15 miliardi, in diminuzione del 12,8% rispetto ai 17,2 miliardi del 31 marzo 2016. Sempre a fine marzo 2017 Il Common Equity Tier 1 ratio phase-in era pari all’11,5%, mentre il CET1 ratio fully phased era stimato pari al 10,9%.

