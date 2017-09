Il BancoBPM si conferma positivo (+1,2%)

di Edoardo Fagnani

28 set 2017 ore 12:18

Buona giornata per il BancoBPM (+1,21% a 3,518 euro). Cattolica Assicurazioni ha deliberato l’invio di un’offerta vincolante per una partnership di bancassicurazione con l'istituto. Nel dettaglio, l’offerta vincolante è relativa all’acquisto di una partecipazione di maggioranza in Popolare Vita e in Avipop Assicurazioni e alla sottoscrizione di un accordo di distribuzione di prodotti assicurativi nel Ramo Vita e nel Ramo Danni.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.