BancoBPM, la valutazione della partecipazione in Popolare Vita detenuta da UnipolSai

di Edoardo Fagnani

15 nov 2017 ore 07:04

BancoBPM ha comunicato di aver ricevuto la relazione predisposta dagli esperti (BDO Italia e BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Actuarial Services), nell’ambito del procedimento di determinazione del prezzo della partecipazione in Popolare Vita detenuta da UnipolSai, e oggetto dell’opzione di vendita esercitata dalla compagnia assicurativa.

Gli esperti, ad esito del procedimento, hanno determinato in 535,5 milioni di euro il prezzo della partecipazione. Di conseguenza, nel caso in cui l’acquisto della partecipazione in Popolare Vita avesse luogo sulla base di tale valutazione, il relativo prezzo risulterà superiore rispetto a quanto già imputato al 30 settembre 2017, con conseguente riduzione di 26 punti base del CET 1 ratio fully phased alla medesima data (pari al 12,49% proforma).

L’intero processo di riassetto del settore del Bancassurance comporterà per BancoBPM un esborso complessivo di 788 milioni di euro per il riacquisto delle partecipazioni di Popolare Vita da UnipolSai e di Avipop Assicurazioni da Aviva Italia Holding inferiore all’introito di 853,4 milioni derivante dalla cessione delle partecipazioni a Cattolica Assicurazioni, con un conseguente impatto patrimoniale complessivo positivo quantificato in 11 punti base sul CET 1 ratio fully phased.

