BancoBPM, l'avvio è positivo (+2,6%)

Dal piano strategico 2019 approvato da Banco Popolare e Popolare di Milano qualche mese fa emerge come sarà il nuovo gruppo bancario nascente dall’integrazione delle due banche. Il Leggi

BancoBPM anche oggi in rialzo, in una seduta caratterizzata da forte volatilità; il titolo ha messo a segno un progresso dell’1,49% a 2,72 euro, dopo uno stop per Leggi