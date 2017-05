BancoBPM, i conti del primo trimestre 2017

BancoBPM ha chiuso il primo trimestre del 2017 con una crescita dei proventi eun risultato in positivo rispetto alla perdita dello stesso periodo dell'anno precedente. Calano le esposizioni nette deteriorate

di Mauro Introzzi

11 mag 2017 ore 17:58

BancoBPM ha chiuso il primo trimestre del 2017 con una crescita dei proventi eun risultato in positivo rispetto alla perdita dello stesso periodo dell'anno precedente. Calano le esposizioni nette deteriorate.

BANCOBPM, CONTI ECONOMICI DEL PRIMO TRIMESTRE 2017

BancoBPM ha chiuso il primo trimestre 2017 con proventi operativi pari a 1,213 miliardi, in salita del 2,8% anno su anno. In rialzo le commissioni nette, in salita del 16,9% a 547 milioni di euro.

Il margine di interesse ha registrato una leggera flessione (-0,4%) a 556,2 milioni di euro rispetto ai 558,5 milioni del dato pro-forma al 31 marzo 2016.

I costi operativi, pari a 775 milioni di euro, hanno registrato una flessione del 4,7% anno su anno.

Così il risultato della gestione operativa si è attestato a quota 438 milioni, in rialzo del 19,4% anno su anno.

Le rettifiche nette su crediti sono state pari a 291,4 milioni di euro, in calo rispetto a € 750 milioni del primo trimestre 2016

L’utile netto della gestione del primo trimestre si attesta a 117 milioni, rispetto alla perdita pro-forma di 266,7 milioni del corrispondente periodo dello scorso esercizio.





BANCOBPM, AGGREGATI PATRIMONIALI A FINE MARZO

La raccolta diretta al 31 marzo 2017 era pari a 107,7 miliardi, ed evidenziava un decremento del 2,1% rispetto ai 110 miliardi di fine 2016 e una crescita dello 0,9% rispetto al dato del corrispondente periodo dello scorso esercizio.

Gli impieghi netti verso la clientela ammontavano al 31 marzo 2017 a 110,3 miliardi, in leggero calo (-0,2%) rispetto ai 110,6 miliardi di inizio anno.

Le esposizioni nette deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinate) erano pari al 31 marzo 2017 a 15 miliardi, in diminuzione del 12,8% rispetto ai 17,2 miliardi del 31 marzo 2016. L’indice di copertura dell’intero aggregato dei crediti deteriorati si attesta al 48,2%, che sale al 50% includendo gli stralci residui per un confronto omogeneo rispetto al 45,5% del 31 marzo 2016.

BANCOBPM, RATIO PATRIMONIALI A FINE PRIMO TRIMESTRE 2017

Il Common Equity Tier 1 ratio phase-in è pari all’11,5% e il CET1 ratio fully phased è stimato pari al 10,9%.

Proformando i ratio al 31/03/2017 con gli impatti positivi che derivano da alcuni eventi già intervenuti nel secondo trimestre16, il CET 1 ratio si attesta all’11,7% a livello phase-in (12,3% a dicembre 2016) e all’11,1% a livello fully loaded (11,4% al 31 dicembre 2016).

BANCOBPM, LA SVALUTAZIONE DI ATLANTE

Nella voce rettifiche di valore nette su altre attività BancoBPM ha incluso svalutazioni relative all’investimento nel Fondo Atlante (classificato nelle attività disponibili per la vendita) per 8,4 milioni di euro al lordo degli effetti fiscali.