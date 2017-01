BancoBPM conferma il trend positivo (+3,4%)

di Edoardo Fagnani

6 gen 2017 ore 11:18

Ancora una seduta positiva per il BancoBPM; il titolo sale del 3,4% a 2,918 euro, dopo aver guadagnato il 23,1% nelle prime quattro sedute del 2017.

L'agenzia DBRS ha assegnato i rating alla nuova entità bancaria BancoBPM, a seguito della fusione tra Banco Popolare e Popolare di Milano, divenuta efficace il 1° gennaio 2017. Nel dettaglio, il rating di lungo termine è pari a “BBB (low)” e quello di breve termine a “R-2 (middle)”; i giudizi collocano l'istituto tra gli emittenti non speculativi. Le prospettive sul rating per i prossimi trimestri sono "stabili". Intanto, gli analisti di Bank of America e di HSBC hanno iniziato la copertura sul Banco BPM con un target price rispettivamente di 3,4 euro e di 3,59 euro; entrambe le banche d’affari hanno fissato l’indicazione di acquisto delle azioni.

