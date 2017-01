BancoBPM anhe oggi in rialzo (ma che volatilità!)

di Edoardo Fagnani

4 gen 2017 ore 17:48

BancoBPM anche oggi in rialzo, in una seduta caratterizzata da forte volatilità; il titolo ha messo a segno un progresso dell’1,49% a 2,72 euro, dopo uno stop per eccesso di ribasso in mattinata. Le azioni hanno oscillato tra un minimo di 2,61 euro e un massimo di 2,776 euro). Nei primi due giorni del 2017 aveva registrato un balzo del 16,9%, portando la capitalizzazione del gruppo a oltre 4 miliardi di euro.

Il Corriere della Sera ha ricordato che “il 27 marzo scadrà il limite dei diritti di voto fino al 5%, come previsto dalla legge di riforma delle Popolari del marzo 2015”; di conseguenza per arrivare a controllare terza banca italiana sarebbe sufficiente poco più di un miliardo di euro.

Intanto, l'agenzia Moody’s ha assegnato i rating alla nuova entità bancaria Banco BPM. Nel dettaglio, i rating di lungo e breve termine sui depositi dell'istituto sono pari rispettivamente a “Ba1” e “Not Prime”, mentre il rating di lungo termine sul debito senior è stato fissato a “Ba2”. L’outlook sul rating di lungo termine sui depositi è "stabile", mentre quello sul debito senior è "negativo".

Inoltre, dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che il 3 gennaio Marshall Wace ha ridotto la posizione corta sul Banco BPM, portandola dall’1,08% allo 0,7%.

