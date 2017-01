BancoBPM (+7,2%) anche oggi la migliore al FTSEMib

di Edoardo Fagnani

3 gen 2017 ore 17:38

È proseguita la corsa del BancoBPM; il titolo ha registrato un rialzo del 7,2% a 2,68 euro, dopo aver terminato la seduta di ieri con un balzo del 9,08%.

MF ha riportato le indicazioni di alcune banche d’affari sull’istituto. In particolare, gli analisti di Equita sim sono ottimisti sulle prospettive di Banco BPM e hanno segnalato che le sinergie che si creeranno con la fusione consentiranno di superare gli obiettivi di riduzione dei costi (-9% entro il 2019, con minori oneri per 320 milioni). Inoltre, secondo Equita sim, l’andamento del titolo “sarà influenzato dall’esecuzione del piano di riduzione dei crediti deteriorati del 55%, per un importo di 8 miliardi di euro”.

Gli esperti di Banca IMI hanno fissato un prezzo obiettivo di 3,8 euro su BancoBPM, segnalando che la quotazione dell’istituto è a sconto rispetto alla media del settore; gli esperti consigliano l’acquisto delle azioni.

Intanto, dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che il 2 gennaio AQR Capital Management e Marshall Wace hanno aperto una posizione corta sul Banco BPM, con una quota rispettivamente dell’1,65% e dell’1,08%.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.