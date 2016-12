Banco-Bpm, test Bce senza fine (MF)

di Mauro Introzzi

28 dic 2016 ore 07:39

Il quotidiano finanziario indica che per Banco Popolare e la Popolare di Milano, che dal prossimo primo gennaio saranno una banca unica, gli esami della Bce rischiano di non finire mai. Quella che diventerà la terza banca nazionale dopo IntesaSanpaolo e Unicredit sarà da subito oggetto dela vigilanza europea. La fusione naturalmente è già stata autorizzata, ma già nelle prime settimane di vita il nuovo gruppo affronterà esami importanti che testeranno la qualità dell’attivo e la tenuta patrimoniale.

Dal prospetto per l’ammissione a quotazione delle nuove azioni (appena depositato in Consob) emerge che uno dei test più attesi potrebbe essere quello sui crediti del Banco Popolare, iniziato il 16 maggio di quest’anno e focalizzato su gestione dei rischi di credito, relativo sistema di controllo e accuratezza delle modalità di calcolo della posizione patrimoniale. Un accertamento analogo è in corso alla Bpm, dove gli ispettori sono arrivati il 20 maggio per mettere sotto la lente la gestione del rischio di credito e di controparte e il relativo sistema di controllo.

