Banche venete, spunta la terza via: l’ipotesi liquidazione ordinata (Corriere della Sera)

di Mauro Introzzi

7 giu 2017 ore 07:59

Secondo il Corriere della Sera ci sarebbe una terza via per Veneto Banca e la Popolare di Vicenza. Il governo punta a ricapitalizzare i due istituti, ed evitare la loro risoluzione con il bail in. Nel frattempo si cercano investitori sul mercato disposti a versare altri 1,2 miliardi di capitale, prima che lo Stato possa rinforzarle con altri 5 miliardi circa senza far scattare a risoluzione.

Ma ci sarebbe una terza via di fuga dal labirinto: una liquidazione ordinata della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca che le faccia uscire gradualmente dal mercato, senza far scattare la traumatica procedura europea di risoluzione con il bail in. Una soluzione del genere - secondo il Corriere della Sera - sarebbe possibile.

