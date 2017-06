Banche, rallenta la crescita di Npl (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

14 giu 2017 ore 07:04

Il quotidiano economico analizza i dati emersi dal bollettino “Banche e moneta” diffuso nella giornata di ieri da Bankitalia. Secondo il report il ritmo di crescita delle sofferenze è rimasto moderato nel mese di aprile, in un contesto caratterizzato da tassi ai minimi e prestiti ancora stagnanti.

Il tasso di crescita dei rediti non performanti è stato pari ad aprile al 6,6% annuo in rallentamento dal 7% in marzo. In valori le sofferenze nette hanno toccato i 77,23 miliardi di sofferenze nette, contro gli 83,9 dell’aprile di un anno prima.

Il quotidiano mette in evidenza anche un’altra tendenza da registrare, quella dell’incremento dei titoli del debito pubblico in portafoglio, cresciuti di circa 20 miliardi nei primi quattro mesi da 374 a 394 miliardi di euro, invertendo in questa fase dell’anno una tendenza al decumulo che s’era vista nella seconda parte del 2016.

