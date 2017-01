Quei 24 miliardi svaniti per i clienti delle 7 banche (Il Sole24Ore)

di Edoardo Fagnani

6 gen 2017 ore 07:51

Il Sole24Ore ha riportato i numeri del fallimento e del salvataggio che hanno coinvolto sette istituti italiani: Monte dei Paschi di Siena, Popolare di Vicenza, Veneto Banca, CariFerrara, Banca Marche, CariChieti e Banca Etruria.

Il quotidiano finanziario ha segnalato che le perdite degli azionisti di questi istituti sono pari a circa 24 miliardi di euro, una cifra equivalente all’1,5% del pil italiano. Di questi, 12 miliardi di euro fanno capo ai 175mila soci del Monte dei Paschi di Siena; il conto pagato dagli azionisti delle due popolari venete, invece, ammonta a 11 miliardi di euro.

Il Sole24Ore ha ricordato che negli ultimi 5 anni la banca toscana ha accumulato perdite per oltre 14 miliardi di euro, in conseguenza alla continua svalutazione di crediti in sofferenza e incagli, per un ammontare complessivo di 15 miliardi di euro; Senza trascurare alcune scelte strategiche sbagliate, che l’acquisizione di AntonVeneta, pagata 9 miliardi di euro.

