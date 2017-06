Banca Mediolanum, raccolta positiva per 311 milioni di euro a maggio 2017

di Edoardo Fagnani

7 giu 2017 ore 11:51

Banca Mediolanum ha comunicato che nel mese di maggio 2017 la raccolta netta è stata positiva per 311 milioni di euro. In particolare, la raccolta netta in fondi comuni è stata pari a 617 milioni di euro.

Nei primi cinque mesi dell'anno, la raccolta complessiva di Banca Mediolanum ha sfiorato i 2 miliardi di euro, rispetto ai 2,68 miliardi dello stesso periodo del 2016.

