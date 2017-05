Banca Mediolanum, la raccolta di aprile 2017

di Mauro Introzzi

8 mag 2017 ore 10:36

Banca Mediolanum ha reso noto che nel mese di aprile la raccolta netta totale di gruppo è stata positiva per 480 milioni di euro. Il totale da inizio anno è così pari a 1,687 miliardi di euro.

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, ha evidenziato come alla formazione di questo risultato abbiano concorso i due fondi PIR lanciati da Banca Mediolanum, che dal loro lancio hanno raccolto in poche settimane oltre 650 milioni di euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.