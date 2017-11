Banca IFIS, sottoscritto accordo per l’acquisizione del controllo di Cap.Ital.Fin

di Edoardo Fagnani

24 nov 2017 ore 08:57

Banca IFIS ha sottoscritto un’offerta vincolante relativa all’acquisizione del controllo di Cap.Ital.Fin, società specializzata in finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento per pensionati, dipendenti privati, pubblici, statali e attiva in tutta Italia.

Una volta sottoscritto il contratto di compravendita, il closing dell’operazione è previsto nei primi mesi del 2018, subordinatamente all’iscrizione della Società nel nuovo Albo Unico e alla valutazione dell’operazione da parte dell’Autorità di Vigilanza.

L’operazione sarà finanziata esclusivamente tramite ricorso a fondi propri.

