Banca IFIS acquisisce da Barclays un portafoglio crediti performing e non–performing

di Edoardo Fagnani

26 mag 2017 ore 15:33

Banca IFIS ha concluso l’accordo per l’acquisto di un portafoglio di crediti del valore nominale di circa 190 milioni di euro da Barclays.

Il portafoglio acquisito è composto da circa 75.500 posizioni e comprende per la maggior parte crediti consumer non performing (prestiti personali, carte di credito) e per la parte restante contratti di finanziamento performing in regolare rimborso.

Il totale dei crediti NPL gestiti da Banca IFIS al 30 aprile 2017 ammonta a oltre 10 miliardi di euro e comprende oltre 1 milione e 400 mila posizioni.

