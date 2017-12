Banca IFIS: 2 operazioni di acquisto di NPL per 336 milioni di euro

di Mauro Introzzi

11 dic 2017 ore 15:45

Banca IFIS ha annunciato di aver chiuso altre due operazioni di acquisto di NPL per 336 milioni di euro. Nell'intero 2017 salgono così a 17 le operazioni messe incarniere, per circa 5 miliardi di acquisti complessivi attesi nell’anno.

Il totale dei crediti non performanti a fine 2017 dovrebbe arrivare a 13,2 miliardi di euro. I crediti amministrati sono corrispondenti a 1 milione e 520mila posizioni, gestiti da 700 persone tra collaboratori e reti territoriali dedicate.

Il primo degli accordi di oggi è stato concluso con IntesaSanpaolo ed è relativo ad un portafoglio di crediti derivanti da contratti di leasing non garantiti pari a 2.400 posizioni, per un valore nominale di circa 85 milioni di euro. Il secondo portafoglio, acquistato da una realtà italiana attiva nel mercato NPL, comprende 21.000 posizioni per un valore nominale di circa 251 milioni di euro ed è composto principalmente da crediti al consumo (15%), bancari (75%) e per la parte restante da crediti automotive.

