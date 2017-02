Banca Generali, i conti 2016. Dividendo a 1,07 euro

di Mauro Introzzi

10 feb 2017 ore 14:32

Il consiglio di amministrazione di Banca Generali ha esaminato i risultati preliminari consolidati al 31 dicembre 2016. L'anno si è chiuso con un margine di intermediazione di 402,8 milioni di euro, in calo del 13,5% rispetto ai 465,9 milioni di euro del 2015. In salita i costi operativi, cresciuti del 3,8% a 182,3 milioni di euro. Il margine operativo lordo è stato così pari a 226,5 milioni di euro, dai 295,7 milioni di euro dell'anno precedente.



Il risultato operativo ha registrato invece un calo del 24% a 220,5 milioni di euro. L'utile netto è arrivato così a 155,9 milioni di euro, dai 203,5 milioni di euro dell'anno precedente.



Nel 2016 Banca Generali ha realizzato il suo migliore risultato di sempre sul fronte della raccolta netta, pari a 5,68 miliardi e in salita del 22% su base annua. Le masse gestite e amministrate a fine 2016 sono cresciute del 14% a 47,5 miliardi di euro.



Il consiglio di amministrazione proporrà così alla prossima assemblea la distribuzione di un dividendo per azione pari a 1,07 euro per azione, con rendimento implicito del 4,6% rispetto ai prezzi di chiusura dell’8 febbraio.



L’approvazione del progetto di bilancio di Banca Generali al 31 dicembre 2016 è prevista per il prossimo 10 marzo.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.