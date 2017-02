Banca Finnat, i dati (preliminari) del 2016

di Edoardo Fagnani

9 feb 2017 ore 17:59

Banca Finnat ha comunicato i risultati preliminari del 2016, esercizio chiuso con un utile netto di 7,2 milioni di euro, in flessione del 13,5% rispetto agli 8,32 milioni registrati nell’anno precedente, in conseguenza a politica fiscale meno favorevole. In aumento, invece, il margine di intermediazione che è cresciuto da 61,37 milioni a 66,6 milioni di euro (in conseguenza all’incremento delle commisioni nette percepite e al miglioramento del risultato netto dell’attività di negoziazione), mentre il risultato della gestione finanziaria è salito da 57,06 milioni a 67,76 milioni di euro.

A fine 2016 il CET1 Capital Ratio era pari al 29,6%.

Banca Finnat ha ricordato che i dati definitivi del 2016 saranno comunicati il 10 marzo.

