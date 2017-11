Banca Farmafactoring, i conti del primi nove mesi del 2017

di Mauro Introzzi

7 nov 2017

Banca Farmafactoring ha chiuso i primi 9 mesi del 2017 con un margine di intermediazione rettificato pari a 121,1 milioni, in crescita del 6% rispetto ai 114,3 milioni dello stesso periodo del 2016. Il margine di interesse rettificato è stato pari a 116,2 milioni di euro, in salita del 7% rispetto rispetto allo stesso periodo del 2016.



L’utile netto contabile nei primi nove mesi 2017 è così aumentato a 68,3 milioni, in salita del 67% rispetto ai 41 milioni nello stesso periodo dello scorso anno, includendo Magellan per 4 mesi. Escludendo le voci straordinarie, l’utile netto rettificato dei primi nove mesi 2017 ammonta a 54,6 milioni di euro, in linea con i 54,9 milioni dei primi nove mesi del 2016.





I crediti verso la clientela alla fine di settembre 2017 ammontavano a 2,59 miliardi, rispetto ai 2,21 miliardi della fine di settembre 2016, con una crescita del 17%.



A fine settembre 2017 il CET1 ratio era pari al 14%, dal 13,7% di fine giugno 2017.

