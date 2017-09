Buona giornata per Banca Carige (+1,8%)

di Edoardo Fagnani

15 set 2017 ore 12:15

Intonazione positiva per Banca Carige; il titolo dell’istituto ligure recupera l’1,84% a 0,2434 euro. Il Sole24Ore ha scritto che dovrebbero arrivare il prossimo lunedì le offerte non vincolanti per il portafoglio di non performing loan da 1,4 miliardi di euro messi in vendita da Banca Carige con la relativa piattaforma di gestione denominata Gerica. Il quotidiano ha puntualizzato che sarebbero stati invitati circa 25 investitori (tra cui i maggiori fondi come Fortress, Cerberus, Pimco-Gwm, Tpg e diversi altri) a partecipare alla gara.

