Banca Carige passa in rosso (-1,2%)

di Edoardo Fagnani

14 set 2017 ore 09:05

Banca Carige vira in territorio negativo; il titolo dell’istituto ligure perde l’1,19% a 0,2405 euro.

Ieri il consiglio di amministrazione della banca ha esaminato il nuovo piano industriale per i prossimi esercizi. L’istituto ha confermato il rafforzamento patrimoniale entro il 2017 attraverso l’aumento di capitale, l’ottimizzazione del passivo e la cessioni di attività considerate non strategiche, per un ammontare complessivo di oltre un miliardo di euro. I vertici di Banca Carige puntano anche a una gestione attiva dei crediti deteriorati, con abbattimento dei volumi e innalzamento dei coverage in linea con le best practice. Il piano industriale indica ritorno a un risultato economico positivo già nel 2018, per un ammontare stimato di 25 milioni di euro. Il management dell’istituto ha segnalato che i livelli target fissati dalla BCE sono integralmente soddisfatti già a fine 2017.

