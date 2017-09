Banca Carige accelera al rialzo (+4,6%)

di Edoardo Fagnani

5 set 2017 ore 12:07

Ottima giornata per Banca Carige; il titolo dell’istituto ligure registra un rialzo del 4,55% a 0,2342 euro.

Vittorio Malacalza - primo azionista di dell’istituto ligure con una quota del 17,7% circa - avanzerà nell’assemblea del prossimo 28 settembre che deve votare sull’aumento di capitale da 560 milioni la proposta che la ricapitalizzazione avvenga solo con diritto di opzione agli azionisti, escludendo dal testo della proposta le parole attualmente presenti “o in subordine in via inscindibile e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione”.

