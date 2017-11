Pessima giornata per Banca Carige (-11,1%)

di Edoardo Fagnani

15 nov 2017 ore 17:37

Banca Carige ha terminato la seduta con uno scivolone del’11,1% a 0,1473 euro, dopo essere rimasta sospesa per gran parte della giornata per eccesso di ribasso.

Il consiglio di amministrazione della banca ha esercitato la delega per aumentare il capitale per un importo massimo complessivo di 560 milioni di euro. Nel dettaglio, fino ad un massimo di 500 milioni saranno offerti ai soci aventi diritto in proporzione alle azioni ordinarie e/o di risparmio possedute. I restanti 60 milioni saranno offerti prioritariamente ai portatori dei titoli subordinati. Il prezzo di sottoscrizione, il numero di azioni da emettersi e l’esatto ammontare dell’aumento di capitale saranno fissati nel consiglio di amministrazione in programma per la seduta odierna.

Intanto, dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che Jane Street Group ha aperto una posizione corta su Banca Carige con una quota dello 0,5%.

