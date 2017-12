Banca Carige chiude in rialzo (+1%)

di Edoardo Fagnani

5 dic 2017 ore 17:35

Segno più per Banca Carige. Le azioni dell’istituto ligure hanno chiuso in rialzo dell’1% a 0,0101 euro.

La banca ha comunicato di aver concesso l'esclusiva a Chenavari Investment Managers nell'ambito del processo di cessione di Creditis Servizi Finanziari. Inoltre, il consiglio di amministrazione ha deliberato, in via definitiva, la cessione a Credito Fondiario di un portafoglio di crediti in sofferenza del valore lordo di 1,2 miliardi di euro e della piattaforma di servicing, sulla base di termini finanziari migliorativi rispetto a quelli previsti del piano industriale.

Intanto, Banca Carige ha comunicato che Compania Financiera Lonestar (accreditata di una partecipazione del 6% circa dell'istituto) ha reso noto di aver aderito, pro quota, all’aumento di capitale in opzione, confermando anche il proprio impegno a salire fino al 9,9%. Inoltre, nel contesto dell'aumento di capitale, Chenavari Investment Managers ha sottoscritto un impegno di prima allocazione per un importo massimo di 40 milioni di euro, subentrando all'impegno precedentemente sottoscritto da altro offerente nell'ambito del processo di asta competitiva su Creditis. Infine, con riferimento alla tranche dell'aumento di capitale riservata ai portatori dei titoli subordinati oggetto di LME, Generali, IntesaSanpaolo Vita e UnipolSai Assicurazioni parteciperanno a questa tranche per un controvalore complessivo pari a circa 45 milioni di euro.

Dalle comunicazioni giornaliere fornite dalla Consob si apprende che il 4 dicembre GUEVOURA FUND LIMITED ha ridotto la posizione corta su Banca Carige, portandola dal 7,72% all'1,37%. Intermonte Sim, invece, ha riaperto lo "short" sull'istituto ligure con una quota dell'1,19%.

