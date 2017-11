Banca Carige, il titolo resta sospeso

di Edoardo Fagnani

16 nov 2017 ore 12:07

Banca Carige resta temporaneamente sospesa dalle contrattazioni.

L'istituto ligure ha comunicato che nonostante l’ottenimento dell’autorizzazione da parte delle Autorità di Vigilanza e i riscontri ricevuti per l'acquisizione formale di manifestazioni di interesse e di specifici obblighi di garanzia da parte di nuovi investitori istituzionali, non si sono pienamente realizzate le condizioni per la costituzione del consorzio di garanzia ai fini dell'avvio dell'annunciato aumento di capitale da 560 milioni di euro. Di conseguenza, l'istituto ha convocato un consiglio di amministrazione straordinario per informare Consiglieri e Sindaci della situazione e valutare i prossimi passi. A questo proposito l'amministratore delegato, verificherà nelle prossime ore l’esistenza dei presupposti per il proseguimento del piano di risanamento della banca e per una eventuale proroga dei termini dell’aumento di capitale.

Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore il consiglio di amministrazione della banca avrebbe fissato a 0,01 euro il prezzo delle nuove azioni dell’aumento di capitale.

Intanto, La Repubblica ha fornito un aggiornamento sulla situazione di Banca Carige, alle prese con l’avvio dell’aumento di capitale da 560 milioni di euro. Le preoccupazioni sul successo dell’operazione, infatti, hanno determinato un pesante scivolone del titolo a Piazza Affari nelle ultime sedute. Il quotidiano ha segnalato che i vertici della banca ligure starebbero cercando di convincere Unipol a partecipare all’operazione. La Repubblica ha ricordato che la compagnia aveva “convertito i bond subordinati senior, garantendosi la possibilità di partecipare all’aumento”. Tuttavia, negli ultimi giorni i vertici di Unipol sarebbero diventati più freddi. Al contrario, la famiglia Malacalza ha ribadito l’intenzione di partecipare all’aumento, sottoscrivendo la quota di competenza, seguito a ruota da altri scoi importanti della banca.

