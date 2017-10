Banca Carige, i risultati preliminari dell'operazione di LME

di Edoardo Fagnani

19 ott 2017 ore 16:42

Banca Carige ha aggiornato i risultati preliminari dell'operazione di liability management exercise (“LME”) lanciata il 29 settembre 2017.

Nel dettaglio, l’offerta relativa al “Perpetual Tier I Junior Subordinated Notes due 2018”, ha ottenuto adesioni pari al 92,31% dell’importo offerto in scambio, il Low Tier II da 50 milioni di euro ha ottenuto adesioni pari al 100% dell’importo offerto in scambio, il Low Tier II da 100 milioni di euro ha ottenuto adesioni pari al 99,45% dell’importo offerto in scambio, mentre il Low Tier II da 200 milioni di euro ha ottenuto adesioni pari all'80,46% dell’importo offerto in scambio.

Banca Carige ha ricordato che le offerte di scambio contengono anche istruzioni di voto favorevole per le assemblee degli obbligazionisti che si terranno il 21 ottobre 2017; di conseguenza, le assemblee raggiungeranno il quorum costitutivo e le relative delibere straordinarie saranno approvate in prima convocazione.

