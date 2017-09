Banca Carige, i dettagli del piano industriale

L’istituto ha confermato il rafforzamento patrimoniale entro il 2017. Il piano industriale indica il ritorno a un risultato economico positivo già nel 2018

di Edoardo Fagnani

14 set 2017 ore 08:32

Ieri il consiglio di amministrazione di Banca Carige ha esaminato il nuovo piano industriale per il periodo 2017/2020.

PIANO INDUSTRIALE BANCA CARIGE - LE INDICAZIONI STRATEGICHE



La nuova visione strategica si declina su quattro pilastri fondamentali: rafforzamento patrimoniale, qualità dell’attivo, efficienza operativa e rilancio commerciale.

Nel dettaglio, l’istituto ligure ha confermato il rafforzamento patrimoniale attraverso l’aumento di capitale, l’ottimizzazione del passivo e la cessioni di attività considerate non strategiche, per un ammontare complessivo di oltre un miliardo di euro. In particolare, l'aumento di capitale dovrebbe essere perfezionato negli ultimi due mesi del 2017, mentre le dismissioni dovrebbero essere completate entro la primavera del 2018.

I vertici di Banca Carige puntano anche a una gestione attiva dei crediti deteriorati, con abbattimento dei volumi e innalzamento dei coverage in linea con le best practice. Nel dettaglio, il piano prevede una riduzione dei crediti deteriorati dai 7,3 miliardi del 2016 ai 3,1 miliardi di fine 2020 (-58%), mentre il totale dei crediti dovrebbe ridursi dai 21,7 miliardi del 2016 ai 18,9 miliardi stimati a fine 2020. Parallelamente il coverage ratio (rapporto tra l’importo delle rettifiche di valore relative al portafoglio di crediti deteriorati e l'esposizione lorda del portafoglio dei crediti deteriorati) dovrebbe salire dal 49,7% del 2016 al 57,8% stimato per il 2020.

PIANO INDUSTRIALE BANCA CARIGE - I TARGET FINANZIARI



Il piano industriale indica ritorno a un risultato economico positivo già nel 2018, per un ammontare stimato di 25 milioni di euro (esclusa la quota di terzi); la previsione che si confronta con la perdita di 292 milioni contabilizzata lo scorso esercizio. A fine piano l'utile netto dovrebbe raggiungere i 146 milioni di euro.

Il margine di intermediazione nel 2020 è stimato a 729 milioni di euro, rispetto ai 616 milioni ottenuti lo scorso anno; il tasso di crescita medio annuo di questa voce di bilancio dovrebbe essere pari al 4,3%.

A fine piano il Common Equity Tier 1 è stimato al 13,9%, previsione che si confronta con il requisito SERP del 12,5%; il patrimonio netto tangibile dovrebbe raggiungere i 2,23 miliardi di euro a fine 2020. Il management dell’istituto ha puntualizzato che i livelli target fissati dalla BCE sono integralmente soddisfatti già a fine 2017.