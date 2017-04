Banca Carige cede crediti non performing per 950 milioni di euro

di Edoardo Fagnani

28 apr 2017 ore 19:06

Il consiglio di amministrazione di Banca Carige ha deliberato alcune azioni che danno attuazione alle iniziative strategiche di rafforzamento dei presìdi di bilancio e della qualità degli attivi contenute nell’aggiornamento del Piano industriale per il periodo 2016-2020.

In particolare, il consiglio ha approvato la cessione, da concludere in tempi brevi e comunque entro il 30 giugno 2017, di un portafoglio di crediti non performing di circa 950 milioni di euro, a un valore almeno in linea con le previsioni di piano, ad un veicolo di cartolarizzazione con utilizzo della garanzia dello Stato Italiano sulla tranche senior (GACS).

Inoltre il management ha esaminato le proposte di cinque primarie banche di standing internazionale e ha conferito mandato all’amministratore delegato per la finalizzazione degli incarichi per l’assistenza nell’attività di definitiva strutturazione ed esecuzione delle operazioni di aumento di capitale e di scissione del ramo d’azienda comprensivo del residuo portafoglio di sofferenze.

