Banca Carige, approvate le condizioni dell’operazione di liability management

di Edoardo Fagnani

29 set 2017 ore 10:05

Banca Carige ha deliberato le condizioni dell’operazione di liability management che consiste in un'offerta di scambio e in una consent solicitation ai fini della sostituzione di titoli subordinati – per un ammontare complessivo pari a 510 milioni di euro di valore nominale – con titoli senior di nuova emissione a valere sul proprio programma EMTN con prezzo di emissione pari a 100%, durata 5 anni, cedola annuale a tasso fisso pari al 5%.

Al prezzo di scambio - che prevede prezzi pari al 30% per i titoli Tier 1 e 70% per i titoli Tier 2 - dovrà essere aggiunto, per i soli titoli subordinati Tier 2, il rateo degli interessi maturati sugli stessi dalla data di ultimo stacco della cedola fino alla relativa data di regolamento dell'operazione di LME, che rimane in ogni caso subordinata al buon esito dell'aumento di capitale.

Il consiglio di amministrazione, nell'ambito dell'esercizio della delega dell'aumento di capitale, potrà riservarne una tranche, per un ammontare fino ad un massimo di 60 milioni di euro, eventualmente a una o più categorie di portatori di Titoli Subordinati oggetto dell'LME. L’avvio dell’operazione è previsto per oggi venerdì 29 settembre 2017.

