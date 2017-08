Banca Carige aggiorna su azioni di rafforzamento patrimoniale

di Edoardo Fagnani

31 ago 2017 ore 18:06

Il consiglio di amministrazione di Banca Carige ha esaminato lo stato di avanzamento dei processi di cessione degli asset, confermando la tempistica delle operazioni di rafforzamento patrimoniale.

Nel dettaglio, relativamente alla cessione di immobili, con particolare focus sull’immobile di Corso Vittorio Emanuele a Milano, entro la metà di settembre verrà selezionata la short-list tra le controparti che hanno presentato le offerte più interessanti. Le offerte selezionate passeranno alla seconda fase del processo per procedere, entro la fine di settembre, alla valutazione da parte della banca delle offerte vincolanti. Per la vendita della società di credito al consumo, Creditis, è in corso la prima fase del processo competitivo con diverse controparti e si procederà entro la metà di settembre con la selezione delle offerte non vincolanti. Per quanto riguarda la cessione del portafoglio di NPL - con un valore lordo non inferiore a 1,2 miliardi di euro - e la piattaforma di gestione degli NPL, la Banca ha già ricevuto manifestazioni di interesse superiori alle attese da parte di oltre 30 operatori, che hanno avuto accesso alla virtual data room nel mese di agosto. Le offerte non vincolanti sono previste nelle prossime settimane ed entro gli inizi di novembre le offerte vincolanti. Inoltre, il Consiglio ha confermato la decisione di procedere in via principale con un’operazione di aumento di capitale a pagamento, scindibile e con riconoscimento del diritto di opzione (ad eccezione della tranche eventualmente riservata ai destinatari della possibile operazione di liability management). La delega richiesta, di portata più ampia, comprende la possibilità per il Consiglio di Amministrazione, previa valutazione e decisione, di procedere con modalità diverse che si rendessero opportune nel caso intercorressero cause specificamente individuate nella relazione.

Infine, il CdA di banca carige ha segnalato che il nuovo Piano Industriale verrà esaminato il prossimo 13 settembre.

