Balzo di IntesaSanpaolo (+3%) dopo la trimestrale

di Edoardo Fagnani

5 mag 2017 ore 17:38

Ottima performance per IntesaSanpaolo (+2,97% a 2,842 euro). L’istituto guidato da Carlo Messina ha diffuso i dati del primo trimestre del 2017, chiuso con un utile netto di 901 milioni di euro, in crescita rispetto agli 806 milioni dei primi tre mesi dello scorso anno. IntesaSanpaolo ha rettificato, per un valore di 261 milioni di euro, la propria partecipazione in Atlante. La quota era già stata svalutata per 227 milioni di euro nell'ultimo trimestre del 2016 e porta al 71% la svalutazione complessiva nello strumento di Quaestio SGR. A fine marzo 2017 i crediti verso la clientela di IntesaSanpaolo erano pari a 367 miliardi di euro, in crescita dello 0,5% rispetto al 31 dicembre 2016. Il complesso dei crediti deteriorati (in sofferenza, inadempienze probabili e scaduti/sconfinanti) ammontava - al netto delle rettifiche di valore - a 29,22 miliardi di euro, in diminuzione dell’1,8% rispetto ai 29,77 miliardi di inizio anno.

