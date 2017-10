Balzo di FCA (+5,1%) nel giorno della trimestrale

di Edoardo Fagnani

24 ott 2017 ore 17:34

Ottima giornata per Fiat Chrysler Automobiles. Il titolo del gruppo guidato da Sergio Marchionne ha messo a segno un rialzo del 5,08% a 14,88 euro.

La società ha comunicato i risultati dei primi nove mesi del 2017 con ricavi per 82 miliardi di euro, in rialzo dell’1% rispetto agli 81,3 miliardi circa dello stesso periodo dello scorso anno. Il reddito operativo adjusted è stato pari a 5,16 miliardi di euro, in miglioramento del 14% rispetto ai 4,5 miliardi di 12 mesi prima. L’utile netto si è attestato a 2,7 miliardi di euro, una quota quasi doppia rispetto all’utile di 1,4 miliardi dei primi nove mesi del 2016. L’utile netto adjusted è stato pari a 2,67 miliardi, in crescita del 35% rispetto agli 1,98 miliardi di euro dello stesso periodo dello scorso anno. Sulla base di questi risultati Fiat Chrysler Automobiles ha deciso di confermare le sue attese sul 2017. Il gruppo ha confermato a una quota tra i 115 e i 120 miliardi di euro le attese sui ricavi mentre le previsioni sul reddito operativo adjusted sono state mantenute a una quota maggiore di 7 miliardi. L’utile netto adjusted è previsto a oltre i 3 miliardi di euro.

