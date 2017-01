Balzo di Banca Carige (+9%)

di Edoardo Fagnani

24 gen 2017 ore 17:33

Banca Carige ha terminato la giornata con un rialzo del 9,02% a 0,423 euro. Oggi si sarebbe tenuto un consiglio di amministrazione della banca ligure per fare il punto della situazione sullo stato di avanzamento dei lavori legati alla riorganizzazione dell’istituto. Il documento strategico sul piano industriale e sul programma di smaltimento delle sofferenze potrebbe essere poi pronto entro il 21 febbraio. Banca Carige punterebbe a target aggressivi su ricavi e contenimento dei costi. Per quanto riguarda la cartolarizzazione, l’operazione da un miliardo (che vede Prelios Credit Servicing nel ruolo di servicer) punta a garantire all’istituto un prezzo intorno al 30-31% del valore nominale, in linea con quello registrato nella recente cartolarizzazione con Gacs della Popolare di Bari.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.