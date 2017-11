B.F. perfeziona l'acquisto del 41,19% del capitale di S.I.S.

di Edoardo Fagnani

28 nov 2017 ore 13:34

B.F. ha sottoscritto l’accordo per l’acquisizione di una partecipazione pari al 41,19% del capitale di S.I.S. Società Italiana Sementi dai soci Consorzio Agrario dell’Emilia, Consorzio Agrario del Nordest, Consorzio Agrario dell’Adriatico, Consorzio Agrario del Centro Sud e Flaminia in liquidazione.

Il corrispettivo per l’acquisto della partecipazione (soggetto ad alcuni possibili aggiustamenti in diminuzione) è stato determinato dalle parti in 8,3 milioni di euro e sarà pagato dalla ocietà alla data di esecuzione dell’operazione, che le parti confermano essere prevista per il mese di dicembre 2017.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.