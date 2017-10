Azioni Molmed: ha ragione Banca Imi o il mercato?

Azioni Molmed ovvero se lo vedo in Borsa allora lo credo. Altrimenti non si capirebbe come con il profluvio di informazioni in tempo reale e previsioni a 360 gradi non saremmo tutti già in pensione da quel pezzo

di Emilio Tomasini

17 ott 2017 ore 10:06

Azioni Molmed ovvero se lo vedo in Borsa allora lo credo. Altrimenti non si capirebbe come con il profluvio di informazioni in tempo reale e previsioni a 360 gradi non saremmo tutti già in pensione da quel pezzo. Un caso eclatante di divergenza tra prezzo di Borsa e prezzo target segnalato dagli analisti finanziari sono le azioni Molmed, una azienda biotecnologica focalizzata su ricerca, sviluppo e validazione clinica di terapie innovative per la cura del cancro e in continua caccia di liquidità per finanziare la sua attività.

A questo fine le azioni Molmed hanno perciò stretto un accordo con Société Générale: Molmed emette azioni con un leggero sconto rispetto al mercato e le cede a Société Générale che poi le vende a sua volta (probabilmente) sul mercato. Il 7 agosto Molmed si è così finanziata per 1,84 milioni, il 22 settembre per 3,76 milioni con emissione di azioni a 0,4173 euro. In borsa queste emissioni di azioni Molmed per gli operatori condizionate dalla successiva vendita funzionano da tappo sul titolo.

Infatti la quotazione si barcamena tra 0,41 euro e 0,46 euro. Banca IMI nel frattempo ha analizzato le azioni Molmed fissando il target price a 0,88 euro il 26 luglio, target riconfermato in quanto in vigore dal 21 marzo. La differenza tra le due quotazioni è clamorosa. Per Banca IMI le azioni Molmed valgono più del doppio rispetto alla attuale quotazione. Nel frattempo però il giochetto del finanziamento con Société Générale continua agli attuali prezzi di mercato. Chi avrà ragione? Il mercato a 0,424 o Banca IMI a 0,88 euro? La scommessa è aperta anche se chi come noi in Borsa diffida di tutto e di tutti non comprerebbe mai un titolo sottoquotato dal mercato senza delle conferme tecniche.

Nella fattispecie delle azioni Molmed prima di poter suonare le trombe del rialzo, Molmed dovrebbe superare con slancio e grassi volumi la resistenza posta a 0,5370 euro che è il primo ostacolo alla costruzione di un trend consolidato all’insù. Tecnicamente infatti le azioni Molmed sono inserite in un pattern tecnico noto come “triangolo” il cui obiettivo è magicamente proprio posto in area 0,80.

